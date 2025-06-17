В Белгороде нашли способ удешевить производство высокопрочной стали

Специалисты НИУ БелГУ предложили удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, которая очищает железную руду от примесей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В основе сталей лежит железо, которое, в отличие от драгоценных металлов, таких как золото или платина, обычно добывается из земной коры в составе различных соединений. Поэтому перед использованием железо необходимо очистить от примесей, которые могут негативно сказаться на прочности и пористости изделий из него.

В пресс-службе ведомства сообщили, что кислород, фосфор и сера негативно влияют на качество стали. Чтобы избавиться от этих элементов при сплавлении компонентов, в состав добавляют легирующую добавку, которая содержит церий. Ее количество очень мало — не более 0,1% от общей массы.

Специалисты университета предложили применять для очистки от примесей карбид церия, стоимость которого вдвое ниже, чем у металлического церия. Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования, использование этого соединения не требует увеличения количества вещества, содержащего церий.