Четыре популярных мифа о батарейках (и почему они врут)

Сегодня жизнь невозможно представить без батареек и аккумуляторов. Они подпитывают огромное множество электронных устройств, и технологии их производства постоянно развиваются. Неудивительно, что вокруг батареек витает много мифов. Портал popsci.com развенчал четыре самых популярных.

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Батарейки надо убирать в холодильник или морозилку

Популярное заблуждение гласит, что батарейки, хранящиеся в холодильнике или морозилке, прослужат дольше. Идея в том, что холод и низкие температуры якобы замедляют химические процессы, из-за которых батарейки постепенно теряют заряд даже в состоянии простоя. Но у этого мифа нет никаких научных подтверждений, и каждый крупный производитель батареек рекомендует хранить продукцию при комнатной температуре.

По факту, хранение в холодильнике, напротив, способно повредить батарейкам из-за конденсации. Если влага накопится на внутренних контактах, то они могут проржаветь, не говоря уже о повреждении корпуса и оплетки батарейки. Но стоит отметить, что у хранения при высокой температуре тоже есть недостатки — перегрев почти наверняка сократит срок службы батареек.

Телефоны нельзя ставить на зарядку на ночь

Многие владельцы смартфонов слышали, что современные устройства не стоит постоянно заряжать до 100% — и, соответственно, оставлять заряжаться на ночь. Причем этот миф, на самом деле, был чистой правдой… До сравнительно недавнего времени. На сегодняшний день производители электроники позаботились об этом.

Немного контекста. Аккумуляторы современных смартфонов и ноутбуков — литий-ионные, и, как и другие заряжаемые батареи, они могут выдержать лишь определенное количество циклов зарядки. Продлить этот срок можно, поддерживая уровень заряда батареи на уровне от 40 до 80%. И хотя заряжать аккумулятор до упора (или разряжать до нуля) действительно нежелательно, производители предусмотрели встроенные инструменты оптимизации батареи.

По сути, смартфоны автоматически перестают заряжаться, достигнув 80% батареи, и поддерживают этот заряд до момента, когда пользователь, скорее всего, отключит его от сети. Умные устройства не просто так отслеживают повседневную рутину и расписание своих владельцев. На iPhone эта функция называется оптимизированной зарядкой батареи, а на Android — адаптивной зарядкой. Если они включены, то смартфон можно спокойно оставлять на ночь.

Закрытие фоновых приложений экономит батарею

Многие люди при низком заряде батареи на телефоне вручную «закрывают» как можно больше приложений. Идея в том, что они потребляют заряд аккумулятора даже в фоновом режиме — значит, закрыв их, можно сэкономить немного энергии. Проблема лишь в том, что Android и iOS и так автоматически приостанавливают неиспользуемые приложения.

При этом нельзя сказать, что продлить жизнь разряжающемуся смартфону никак нельзя. На большинстве устройств экран расходует больше всего батареи — если снизить его яркость, то телефон действительно продержится чуть дольше. Помимо этого, на iOS и Android есть режим энергосбережения, который вполне справляется со своей задачей.

Батареи нужно полностью разрядить перед зарядкой

Некоторые люди по-прежнему (ошибочно) думают, что батареи нужно полностью разряжать перед полной зарядкой. У этого заблуждения есть реальные корни. Никель-кадмиевые батареи были популярны в XX веке, и в какой-то момент т.н. эффект памяти стал общеизвестным феноменом. Идея в том, что зарядка не полностью разряженных батарей якобы приводила к преждевременному исчерпанию ресурса, но в реальности это работало немного не так.

Как утверждает материал в научном издании Journal of Applied Electrochemistry, изначально традиция разряжать батареи перед зарядкой появилась в авиационной и аэрокосмической индустрии, где аккумуляторы действительно регулярно разряжали до 25% перед полной зарядкой. Эффект памяти проявлялся спустя сотни циклов зарядки, но эта цифра не актуальна для стандартных бытовых батареек. И даже в авиационной индустрии инженеры смогли нивелировать феномен, поправив программное обеспечение машин. Другими словами, эффект памяти реален, но он не распространяется на АА-батарейки в пульте от телевизора.

К тому же, большинство современных заряжаемых батарей больше не используют никель-кадмий, а в литий-ионных батареях никто не обнаружил проявлений эффекта памяти.