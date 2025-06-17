Пик солнечной активности пройден: что это значит для Земли?

К настоящему моменту пик очередного цикла солнечной активности пройден, начинается ветвь спада. Об этом заявил kp.ru кандидат физико-математических наук, и.о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Леонид Леденцов.

Как уточнил собеседник, продолжительность цикла активности составляет примерно 11 лет, но это лишь усредненное значение. Сам цикл подвержен изменениям. Невозможно точно определить, когда именно наступит пик активности, отметил специалист.

«По всей видимости, на данный момент пик 25-го цикла (первый начался в марте 1755 года, примерно тогда стартовали регулярные наблюдения Солнца — прим. ред.) солнечной активности пройден, начинается ветвь спада. Если это утверждение окажется верным, то пик активности пришелся на середину 2024 года», — подчеркнул Леденцов.

Он считает, что в дальнейшем ожидается спад, а затем — достижение нижней точки, после чего начнется новый цикл.

Также, по словам Леденцова, не любая солнечная активность производит корональные выбросы массы, так же как и не любые группы пятен производят вспышечную активность. Для того чтобы оказать влияние на Землю, выброс должен не только произойти, но и быть направлен в нужную сторону. Эти параметры учитываются при прогнозировании космической погоды, отметил специалист.

В ночь на 29 мая на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю, близкую к классу G3. Магнитные бури делят на пять классов: G1 (слабая буря), G2 (средняя), G3 (сильная), G4 (очень сильная), G5 (экстремально сильная). Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации.