Зачем людям снятся сны?

Почти каждому человеку снятся сны — но почему? Какую роль они выполняют в работе нашего мозга, и важны ли они для здоровья? Портал popsci.com рассказал о функции сновидений и ведущих научных теориях, связанных со снами.

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По мнению австрийского невролога и основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, сны способны раскрыть ключевую информацию о неразрешенных конфликтах, залегающих глубоко в психике человека. Однако теория Фрейда, изложенная в монографии 1899 года «Толкование сновидений», вызвала немало споров. Критики утверждали, что его интерпретации снов слишком фокусировались на сексе, были чрезмерно субъективными и не подлежащими подтверждению. Два аналитика могли прочесть один и тот же сон абсолютно по-разному, но объективно установить, кто из них прав, невозможно.

После Фрейда другие ученые предложили альтернативные объяснения функции сновидений. Так, одна из самых выдающихся гипотез — теория симуляции угроз, предложенная финским психологом Антти Ревонсуо в 2000-м. Он предположил, что сны — не что иное как древний биологический защитный механизм, который помогает мозгу симулировать те или иные опасные ситуации, чтобы заранее подготовить необходимые для выживания навыки. Исследование от 2005 года поддержало эту теорию, изучив сны курдских детей, пострадавших от войны и травм. По сравнению с обычными финскими детьми, курдам чаще снились смертельно опасные ситуации — это отчасти подтверждает, что их разум во сне тренировался справляться с угрозами.

Но даже теорию симуляции угроз оспаривают. Например, научная работа 2008 года сравнила сны жителей регионов Южной Африки с высоким уровнем преступности со снами тех, кто живет в спокойных частях Уэльса. Опыт показал, что южноафриканцам опасные ситуации снились реже, чем валлийцам — результаты поставили теорию симуляции под сомнение.

Другая теория предполагает, что сны — не более чем побочный эффект консолидации воспоминаний; механизма воспроизведения и сохранения воспоминаний, работающего, пока человек спит. Пока гиппокамп и гомогенетическая кора головного мозга работают сообща, чтобы рассортировать информацию, к новым данным могут примешиваться старые воспоминания, что и приводит к возникновению снов.

Сновидения также могут помогать человеку обрабатывать и контролировать собственные эмоции, особенно негативные. По крайней мере, так считают сторонники теории эмоциональной регуляции. Исследования, изучавшие депрессию недавно разведенных людей, обнаружили, что те, кому чаще снились их бывшие супруги, чаще показывали улучшение эмоционального года в течение фона. А другая научная работа показала, что люди, которым снились стрессовые события, по пробуждению чаще чувствовали себя более позитивно. Таким образом, сны, вероятно, помогают людям вырабатывать эмоциональную стойкость.

Теорию эмоциональной регуляции также поддерживают обследования с помощью томографии мозга. Люди, которым регулярно снятся сны, связанные со страхами, показывают пониженную активность мозговых центров страха в бодрствовании — возможно, кошмары играют роль своего рода терапии.

Так или иначе, ученые сходятся во мнении, что сны совсем не похожи на бодрствование. Некоторые специалисты уверены, что сновидения предлагают людям уникальное ментальное пространство для решения проблем, которые невозможно разрешить в обычной жизни. В состоянии сна регионы мозга, ответственные за изображения, становятся более активными, что позволяет проще решать задачи, требующие визуализации. История знает немало известных примеров. Мэри Шелли приснились ключевые сцены «Франкенштейна», немецкий химик Фридрих Кекуле увидел кольцевую структуру бензина во сне, а Дмитрий Менделеев — финальную форму своей периодической таблицы.