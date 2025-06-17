Владимир Путин утвердил нацпроект по космосу

Президент одобрил документ на позапрошлой неделе, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Выступая в Совфеде, он рассказал, что впервые проект был представлен 20 мая на стратегии у председателя правительства.

Кроме того, Баканов сообщил, что сдвинуты сроки разработки водородной ракеты «Ангара-А5В» с 2034 года на 2030-й. По его словам, третья ступень позволит выводить на геостационарную орбиту до четырёх тонн грузов.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что изучается ценообразование при пусках тяжёлой «Ангары-А5», чтобы обеспечить её экономичность. Баканов добавил, что Россия к 2030 году сможет выполнять ежегодно до 66 космических стартов, к 2036-му — 113.