Эксперт развеял миф о вреде быстрой зарядки для смартфона

Вопреки распространенным опасениям, вред быстрой зарядки для современных смартфонов сильно преувеличен. Об этом в своем новом материале про особенности процесса зарядки телефонных аккумуляторов заявил журналист PCMag Джон Богна.

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С появлением технологии быстрой зарядки, способной «наполнить» смартфон энергией за считанные минуты (некоторые устройства достигают 50% заряда за 5 минут при мощности 150 Вт), пользователи стали беспокоиться о потенциальном перегреве и повреждении батареи. Однако, по мнению Богна, современные устройства не подвержены этой проблеме.

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве смартфонов, на самом деле генерируют тепло в процессе зарядки из-за движения ионов. Длительное воздействие чрезмерного тепла может способствовать деградации батареи, ускоряя естественный процесс кристаллизации солей в электролите, что снижает емкость. Однако это свойство в меньшей степени распространяется на актуальные смартфоны с быстрейшими зарядками.

Ключевое отличие заключается в значительных улучшениях систем охлаждения в современных смартфонах. Если на заре эры быстрых зарядок телефоны действительно могли перегреваться из-за неэффективного отвода тепла, то сегодняшние модели оснащены сложными механизмами для решения этой проблемы. Например, тепловыми экранами, многослойными термальными пленками и даже специальными охлаждающими трубками. Некоторые игровые смартфоны и вовсе имеют встроенные вентиляторы для поддержания оптимальной температуры.

Таким образом, хотя перегрев и остается фактором, влияющим на срок службы батареи (например, длительное нахождение телефона на солнце в жаркий день), риск повреждения от быстрой зарядки в современных аппаратах сведен к минимуму благодаря инновационным инженерным решениям и продвинутым системам управления питанием.