В компании «Новый космос» назвали стоимость российского спутника «Окулус»

Генеральный директор компании «Новый космос» Антон Алексеев заявил в разговоре с агентством ТАСС, что создание первого российского коммерческого радиолокационного спутника «Окулус» обойдется более чем в 1 миллиард рублей.

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Перспективный космический аппарат разработан для мониторинга вечной мерзлоты, ледовой обстановки и обнаружения разливов нефти. По словам руководителя проекта, спутник будет на 80% состоять из российских компонентов, что сделает его более массивным по сравнению с зарубежными аналогами.

Создание космического аппарата может занять до трех лет с момента начала разработки. Сейчас компания привлекает инвестиции для создания спутника.

13 июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия готовится доставить на Луну компактную атомную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией будущую исследовательскую базу. По его словам, перед выходом в дальний космос необходимо отработать ключевые технологии на Луне. В частности, совместно с китайскими партнерами планируется создание лунной станции, для которой и понадобится источник устойчивого питания.