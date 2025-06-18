Решена давняя загадка "пропавшей" материи Вселенной

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщили о том, что им удалось определить местоположение "пропавшей" материи Вселенной. А помогло им в этом изучение самого отдаленного от нас быстрого радиовсплеска FRB.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает ресурс Phys.org. Ученые использовали сигналы FRB в качестве ориентира. Так называют очень короткие, но очень мощные и яркие радиосигналы, которые поступают из далеких галактик.

Впервые при помощи такого сигнала астрономам удалось измерить так называемую барионную материю Вселенной. В новом исследовании ученые проанализировали 60 сигналов FRB, но самую важную информацию дал один из них - сигнал, источник которого отстоит от Земли примерно на 9,1 миллиарда световых лет. Это самый далекий сигнал из всех зарегистрированных.

Его анализ позволил определить, где именно находится "пропавшая" материя. Загадке уже много лет. На протяжении десятилетий ученые знали, что как минимум половина обычной или барионной материи Вселенной, состоящей в основном из протонов, нам не видна и нигде не учтена. Теория предполагает, что эта материя существует в виде горячего газа низкой плотности. Возможно, поэтому она не видна в телескопы.