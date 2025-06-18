В России утвердили ГОСТ на алюминиевые сплавы для промышленной 3D-печати

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об утверждении национального стандарта на порошки для 3D-печати алюминиевых сплавов. ГОСТ Р 71758 фиксирует механические свойства сплавов, в том числе прочность.

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Этот ГОСТ может использоваться при разработке конструкторской документации и производстве продукции. Сообщается, что появление ГОСТа должно упростить применение порошковых сплавов для 3D-печати в машиностроении.

Уточняется, что алюминиевые сплавы широко используются в 3D-печати протезов, в сфере судостроения, космических кораблей и других отраслей.