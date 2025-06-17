В Китае запретили пауэрбанки ROMOSS из-за их пожароопасности

Китайские производители ROMOSS и Anker инициировали масштабные отзывные кампании пауэрбанков из-за риска их самовоспламенения. Об этом сообщает портал Mobiltelefon (MT).

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ROMOSS объявил об отзыве нескольких моделей портативных зарядных устройств: PAC20-272, PAC20-392 и PLT20A-152. Производитель рекомендует немедленно прекратить их использование и сдать гаджеты на переработку. В Китае запрет на эти устройства уже действует даже в университетах.

О проблемах также заявила и Anker, которая отзывает более 1,1 миллиона пауэрбанков PowerCore 10000 (A1263), проданных с июня 2016 года по декабрь 2022 года. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (USCPSC) зафиксировала 19 инцидентов возгорания литиевых аккумуляторов, что привело к ожогам и ущербу на сумму свыше $60 тыс.

Владельцам устройств Anker предлагается компенсация в размере $30 в виде подарочной карты или бесплатная замена на модель A1388.

Оба производителя настоятельно рекомендуют сдавать пауэрбанки в специализированные пункты утилизации литиевых батарей, а не выбрасывать их в обычные мусорные контейнеры из-за риска возгорания.