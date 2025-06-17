В новой iOS нашли подтверждение разработки складного iPhone

Компания Apple, по всей видимости, сделала первый официальный шаг к выпуску складного iPhone, изменив поведение приложений в грядущей iOS 26. На конференции WWDC 2025 разработчикам сообщили, что с выходом этой версии операционной системы приложения больше не будут принудительно масштабироваться или получать «черные рамки» при запуске на устройствах с новыми, ранее не встречавшимися размерами экрана. Это, по мнению 9to5Mac, является очень толстым намеком на разработку складного iPhone с нестандартным размером экрана.

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Вместо этого, приложения, собранные с использованием iOS 26 SDK, будут автоматически адаптировать свой интерфейс под любое новое разрешение.

Подобный подход не является новым для Apple. Ранее компания внедряла аналогичные меры лишь в преддверии радикальных изменений форм-фактора устройств – например, при переходе от iPhone 4 к iPhone 5, когда экран стал заметно длиннее. В свете давних слухов о разработке первого складного iPhone, который, предположительно, будет иметь нестандартное соотношение сторон 14:10, текущий шаг выглядит как системная подготовка к запуску устройства с гибким дисплеем.

Хотя официального анонса складного iPhone до сих пор не было, просьба Apple к разработчикам заранее адаптировать интерфейсы под «новые экраны» может быть самым явным сигналом о грядущем устройстве за всю историю.