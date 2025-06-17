Huawei выпустит смартфон с рекордной памятью

Китайская корпорация Huawei запланировала представить флагманский смартфон с оперативной памятью рекордного объема. Об этом сообщает издание Huawei Central.

© Лента.ру

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Digital Chat Station. По словам автора, Huawei готовит новый флагманский процессор, который будет поддерживать оперативную память емкостью больше 20 гигабайт. Специалист заметил, что первый телефон на основе этого чипа как раз получить 20 гигабайт оперативной памяти.

Авторы медиа отметили, что на рынке уже есть устройства с оперативной памятью больше 20 гигабайт — так, специальная версия OnePlus 13 имеет 24 гигабайт. Однако для Huawei подобный показатель будет рекордным. К тому же, производитель может представить и телефон с большим объемом оперативной памяти — 26, 28 гигабайт и так далее. В настоящий момент самый большой показатель оперативной памяти среди смартфонов Huawei — 16 гигабайт.

По информации Digital Chat Station, подобный аппарат появится ближе к концу года. Автор полагает, что им окажется Huawei Mate 80. Будущее обновление журналисты Huawei Central назвали «смартфон с ультрапамятью».

В начале июня специалисты агентства Counterpoint Research предсказали рост цен на смартфоны в 2025-м. Главной причиной увеличения цен назвали неопределенность, связанную с высокими пошлинами США.