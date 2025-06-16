"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала третье сообщение за день

Российская военная радиостанция УВБ-76, которую на Западе считают связанной с ядерными силами ВС РФ и потому прозвали "Радиостанцией Судного дня", передала третье за день кодированное сообщение.

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Вот его текст: НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939.

Сообщение было озвучено в 19:12, пишет следящий за активностью станции канал "УВБ-76 логи".

С разной периодичностью УВБ-76 выдает в эфир голосовые сообщения на русском языке. Каждое кодированное послание состоит из нескольких групп цифр и одного-двух слов. Некоторые из них понятны (как сейчас), другие выглядят забавными (типа "хрюкостяг") или загадочными - например, "ошолинь".

В последний месяц-полтора активность радиостанции резко возросла. Три сообщения за день - большая редкость.

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 изменила код

Трансляция нового послания совпала по времени с массированной воздушной атакой Ирана на Израиль. Тегеран анонсировал ракетный удар "невиданной доселе мощи", на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога.