Неизвестный объект для религиозных обрядов нашли в Ингушетии

В ходе выявления и учета памятников архитектуры сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили на территории комплекса «Някъист» полуразрушенное святилище с признаками объекта культурного наследия. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Найденный объект находится в 200 метрах к юго-западу от комплекса.

— Объект сложен из тесанного серого камня, толщина стен 50 сантиметров. Сохранившаяся высота стен от 1,5 метра (западная стена) до трех метров (юго-восточная стена), на восточной стене имеется дверной проем — шириной 0,6 метра и в высоту 0,8 метра. Постройка одноэтажная, крыша отсутствует, фундаменты в наличии, площадь в основании около девяти квадратных метров, — говорится в сообщении.

Северная стена наполовину находится под землей, крыша постройки была ступенчатой. Поскольку святилище находится в густых зарослях лесного массива, его никто не обнаружил до сотрудников музея, передает Telegram-канал «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник».

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