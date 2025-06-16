Европа поддержала идею «суверенного ИИ» от главы Nvidia

Европейские лидеры начали активно прислушиваться к предложению главы Nvidia Дженсена Хуана о развитии так называемого «суверенного искусственного интеллекта (ИИ)». По его мнению, каждая страна должна создавать собственные ИИ-системы, отражающие её язык, культуру и особенности.

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На прошлой неделе Хуан посетил крупные европейские столицы — Лондон, Париж и Берлин — где представил проекты, подчеркнув, что регион серьёзно отстаёт по развитию ИИ-инфраструктуры. На фоне растущей обеспокоенности по поводу зависимости от американских IT-гигантов идея Nvidia находит поддержку.

Французский президент назвал создание инфраструктуры ИИ борьбой за цифровой суверенитет. Германия также выразила заинтересованность: компания Nvidia совместно с Deutsche Telekom планирует построить облачную платформу на базе ИИ. Канцлер Германии назвал это шагом к укреплению экономической независимости страны.

В Великобритании было объявлено о выделении 1 миллиарда фунтов на развитие вычислительных мощностей, чтобы страна стала производителем, а не только потребителем ИИ.

Пока Европа серьёзно отстаёт от США и Китая. Большая часть облачных сервисов на континенте принадлежит американским компаниям, а местных разработчиков ИИ немного — среди них, например, французская Mistral.

Эта компания объединилась с Nvidia для создания дата-центра во Франции. В первой фазе он будет использовать 18 тысяч новейших чипов Nvidia, с перспективой расширения в 2026 году. Кроме того, Евросоюз готовит запуск четырёх «гигафабрик ИИ» стоимостью $ 20 миллиардов.