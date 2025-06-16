В WhatsApp появятся реклама и монетизация

В WhatsApp впервые за всю историю существования сервиса появятся реклама и монетизация. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Meta* Platforms Inc.

По данным агентства, реклама появится в каталоге каналов и в «Историях» (раздел «Статусы»), которые отделены от личных чатов пользователей. Их ежедневно просматривают до полутора миллиардов человек. Также рекламодатели смогут рассчитывать на продвижение своих каналов в WhatsApp с целью получения более выгодного размещения на указанной вкладке. Кроме того в рамках новой рекламной стратегии владельцам каналов разрешат продавать платные подписки. В первое время сервис не будет брать комиссию с них, но в перспективе планирует взимать 10% от продаж.

В Meta отметили, что для показа рекламных объявлений WhatsApp будет собирать информацию о стране, городе, языке и подписках на каналы. При этом в компании заверили, что личные сообщения, звонки и статусы пользователей «по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием и никто не сможет прочитать или прослушать их».

Известно, что нововведение никак не коснется РФ.

*признана в РФ экстремистской и запрещена