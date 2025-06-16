"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 изменила код

Российская военная радиостанция УВБ-76 передала 16 июня два новых кодированных сообщения.

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Первое появилось в эфире в 13:20 мск. Было оно повторением предыдущего, но с иной опознавательной группой (пять цифр в начале). И выглядело так: НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915.

Второе транслировали в 14:58, пишет канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции. Переданный в эфир текст гласит: НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500.

Смысл и адресаты посланий традиционно не разглашаются.

По данным из открытых источников, УВБ-76 ведет круглосуточное вещание с 1975 года. Большую часть времени станция транслирует фоновый сигнал, за что радиолюбители и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer).

Время от времени станция передает голосовые сообщения на русском языке, состоящие из групп цифр и одного-двух слов: иногда понятных, но по большей части необычных - типа "сэвошлюпа".

По версии BBC, УВБ-76 связана с автоматической системой ответного ядерного удара "Периметр" и является одним из ее предохранителей. За это станция получила другое прозвище, "Радиостанция Судного дня".