Семья Трампа заявила о выпуске золотого смартфона

Дональд и Эрик Трампы, сыновья президента США Дональда Трампа, представили сервис сотовой связи от компании Trump Mobile и анонсировали золотой смартфон T1 Phone. Об этом говорится на сайте компании .

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В пресс-службе заметили, что компания обещает клиентам «всеамериканское обслуживание» и проведение разумной ценовой политики — T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan обойдется клиенту в $47,45 в месяц.

В рамках сервиса клиентам будут предоставлены безлимитные звонки, поддержка 5G от крупных операторов, бесплатные международные звонки, доставка лекарств, круглосуточная помощь на дорогах через сервис Drive America.

В компании уточнили, что уже доступен предзаказ смартфона T1 стоимостью $499. У модели 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, камера на 50 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство будет работать на Android 15, однако точные характеристики процессора не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Трамп запустил свою собственную линию теннисных кроссовок Trump Sneakers. В составе бренда — пара высоких кроссовок золотого цвета с буквой «Т» на внешней стороне, пара красных кроссовок без шнурков и пара белых кроссовок без шнурков.