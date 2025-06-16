Китай испытал нейроимплант, позволяющий управлять техникой силой мысли

Китай провел первые успешные клинические испытания технологии, позволяющей управлять внешними устройствами при помощи сигналов мозга. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на разработчиков. Таким образом, Китай стал второй страной в мире после США, достигшей подобного этапа в развитии нейротехнологий.

© Ferra.ru

Тестирование проходило в Шанхае и включало установку беспроводного инвазивного импланта пациенту с тетраплегией. Уже спустя несколько недель после операции он смог управлять компьютерными играми, включая автосимуляторы и шахматы, используя исключительно сигналы своего мозга.

Исследования велись при участии Центра передового опыта в области нейронаук и интеллектуальных технологий совместно с больницей Хуашань при Университете Фудань. Команда разработчиков отмечает, что следующим шагом будет обучение пациента управлению роботизированной рукой, способной выполнять более сложные действия — например, взять чашку.

Имплант, использованный в эксперименте, имеет диаметр всего 26 миллиметров и толщину менее 6 миллиметров. Это делает его самым компактным устройством такого рода на сегодняшний день. Кроме того, он более чем в сто раз гибче аналога, разработанного американской компанией Neuralink, принадлежащей Илону Маску.

Ранее Китай сообщал о проведении отдельных экспериментов с участием стартапов, но нынешние клинические испытания свидетельствуют о серьезных намерениях страны в конкуренции с США. По оценкам центра, технология может получить одобрение регулирующих органов и выйти на рынок уже к 2028 году.