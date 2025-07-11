Почему фиолетовый цвет не существует в реальности?

В мире полно фиолетовых оттенков: цветы лаванды, аметистовые камни, сливы, баклажаны, бабочки… Но фиолетового цвета почему-то нет в видимой части электромагнитного спектра света. Портал livescience.com рассказал, в чем причина и почему некоторые цвета «додумываются» человеческим мозгом.

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Человеческий мозг обрабатывает и воспринимает свет с помощью очень комплексной системы. Так, любой цвет начинается со света. Когда радиация Солнца попадает на Землю, она проявляется в форме целого спектра волн. В длинноволновом спектре существуют инфракрасные лучи и радиоволны, а в коротковолновом — рентгеновское излучение и ультрафиолетовые лучи.

Ближе к середине электромагнитного спектра расположен видимый свет, который доступен для человеческого восприятия, но он представляет лишь 0,0035% от всего спектра. Именно эту толику мы и видим, глядя на радугу. Длинные волны мы воспринимаем как красные оттенки, а короткие — как индиго и фиолетовые.

Обработка информации о цвете задействует специализированные рецепторы в задней части человеческих глаз — так называемые колбочки. Они бывают трех видов: длинноволновые, средневолновые и коротковолновые, каждая чувствительна к своему спектру света.

Каждый раз, когда в глаза попадает свет, колбочки обрабатывают информацию о нем и отправляют электрические сигналы в мозг, на основе которых человек понимает, на что смотрит. Таким образом, наша нервная система проводит довольно сложные расчеты трех пропорций — и делает это постоянно.

Но что насчет фиолетового? При стимуляции коротковолновых и длинноволновых колбочек мозг создает оттенок, которого просто нет в реальности. Красный и синий цвета находятся на противоположных концах видимого спектра, из-за чего мозг превращает прямую линию, на которой расположен этот спектр, в круг. Другими словами, мы совмещает красный и синий цвета чтобы видеть пурпурный и фиолетовый, хотя, по факту, свет дает совсем другую информацию.

По этой причине фиолетовый и пурпурный считаются «неспектральными» цветами — их нет в реальном спектре электромагнитной радиации. Неспектральные цвета состоят из волн двух разных длин, тогда как спектральные цвета — лишь из одной.