Смартфон realme C71 поступил в продажу в России по цене от 8 019 рублей

В России начались продажи нового смартфона realme C71. Устройство оснащено аккумулятором на 6300 мАч, который способен проработать до двух суток при активной эксплуатации. Быстрая зарядка мощностью 45 Вт позволяет восполнить до половины заряда за 36 минут.

© Ferra.ru

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре UNISOC T7250, результаты которого в тесте AnTuTu превышают 280 000 баллов. Объём встроенной памяти составляет 256 ГБ, а оперативная достигает 24 ГБ с учетом динамического расширения.

realme C71 получил 50-мегапиксельную камеру с поддержкой функций искусственного интеллекта. Устройство также оснащено кольцевым светодиодным индикатором Pulse Light. Он включается при уведомлениях, подключении к зарядке, низком уровне заряда и когда смартфон лежит экраном вниз.

Экран с частотой обновления до 120 Гц дополнен технологией Eye Comfort Display, которая регулирует нагрузку на глаза и повышает плавность изображения. Пользователь может настроить режим высокой частоты вручную.

Отдельного внимания заслуживает защита корпуса. Смартфон выполнен по стандарту Armorshell Tough Build и прошёл сертификацию по военным стандартам прочности. Он способен выдержать падения с высоты до полутора метров. Конструкция усилена алюминиевой рамкой, специальной защитой углов и амортизирующей внутренней вставкой.

Также устройство устойчиво к попаданию воды и пыли. Технология SonicWave Ejection позволяет удалять влагу из динамика с помощью вибраций.

realme C71 представлен в трёх цветах: White Swan, Violet Parrot и Forest Owl.

Стоимость новинки стартует от 8 019 рублей.