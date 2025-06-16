Необъяснимые сигналы пойманы подо льдами Антарктиды

Детектор космических частиц, установленный в Антарктиде, зафиксировал ряд необъяснимых сигналов, которые противоречат современным моделям физики элементарных частиц. Об этом сообщает ресурс La Brujula Verde.

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Сообщается, что таинственные аномалии были отмечены в ходе эксперимента с Антарктической импульсной переходной антенной (ANITA). Ученые описывают их как радиоволновые импульсы. Такие сигналы должны отражаться ото льда. Однако, как показали наблюдения, они "возникают под невозможными углами в ходе физических взаимодействий, которые до сих пор неизвестны".

Авторы исследования отмечают, что обнаруженные импульсы не только представляют собой загадку, но и указывают на потенциальное существование новых частиц или явлений, которые не вписываются в общепринятую стандартную модель.

"Эти радиоволны имели очень крутые углы, около 30 градусов ниже поверхности льда, - объясняет Стефани Висел из Университета штата Пенсильвания. - Согласно нашим моделям, этот сигнал не должен был дойти до нас, потому что ледяные глыбы уничтожили бы его".

По словам Висел, в рамках эксперимента команда исследователей пыталась поймать нейтрино - почти неуловимые космические частицы. Они широко распространены во Вселенной, но их очень сложно обнаружить при помощи приборов, поскольку нейтрино крайне слабо взаимодействуют с материей.

При анализе таинственных сигналов оказалось, что приборы уловили вовсе не нейтрино, а какие-то совершено иные импульсы. Чтобы исключить ошибки, группа сравнила данные ANITA с данными других независимых исследований, в частности, с данными обсерваторий IceCube и Пьера Оже. Однако совпадений найти не удалось, что подтвердило - пойманные ANITA импульсы на сегодняшний день являются уникальными.