В Иране обнаружен "пророческий" текст о войне с Израилем

В Иране археологи при проведении изысканий в горном районе Марвдешт на юге страны обнаружили редкую надпись эпохи Сасанидов, осуждающую нарушение обещания. В свете последних событий, связанных с вооруженным конфликтом Ирана и Израиля, этот текст можно счесть в чем-то пророческим.

© Российская Газета

Как сообщает Tehran Times, настенная надпись найдена в провинции Фарс. По словам историка, доктора Аболхассана Атабаки, текст эпохи Сасанидов осуждает акт предательства и утверждает святость верности и клятве. Ученый считает, что текст является рекомендательным по своей природе. А высечен на скале он был в соответствии с древнеиранскими этическими принципами, связанными с Митрой - зороастрийским божеством заветов и справедливости.

"Эта надпись является замечательным примером того, как древние иранцы считали верность священной ценностью, а предательство - одним из самых тяжких грехов", - сказал доктор Атабаки.

В древности на территории современного Ирана считалось, что предательство вызывает гнев богов и приводит к социальному краху. Поэтому существовали мифические заветы. Одним из них был своего рода пакт между Ахура Маздой и Ангра Майнью (Ахриманом), который считался нерушимым и подчеркивал непреходящую силу священных обещаний.

"Когда человек нарушает клятву, Митра приходит в ярость, и земля нарушителя страдает - сталкивается с засухой, беспорядком и упадком, - объясняет доктор Атабаки. - Эти ценности также отражены в зороастрийских учениях, где все приверженцы, независимо от веры или социального положения, предостерегаются от нарушения клятвы. Человек, который нарушает обет или лжет под клятвой, уподобляется тому, кто отрекается от Авесты и учения Зороастры".

Кроме того, по словам историка, в древности считалось, что нечестные судьи или лидеры, которые предают общественное доверие, вызывают природные и общественные беспорядки. Причем моральные последствия нарушения обещаний распространялись на все отношения - между людьми и богами, между друзьями, коллегами, религиозными сторонниками и даже супругами.

"В такой разнообразной и обширной стране, как древний Иран, основа общественного порядка среди царей, земледельцев, кочевников, торговцев и ремесленников строилась на святости обещаний", - подчеркнул доктор Атабаки.

По его словам, открытие также подчеркивает высокий статус Митры в иранской мифологии.