NASA объединяется с Индией для запуска уникального спутника

В скором времени из индийского космического центра Сатиша Дхавана, расположенного рядом с Ченнаи, в космос отправится новый спутник. Он будет отслеживать изменения на поверхности Земли с точностью до сантиметра почти в реальном времени, независимо от времени суток или погоды, сообщает space.com.

Спутник NISAR стоит 1,5 миллиарда долларов США. Он весит почти 3 тонны и оснащен 12-метровой радиолокационной антенной. Аппарат будет следить за землей и водой с беспрецедентной точностью. Эти данные будут полезны фермерам, ученым-климатологам и службам реагирования на стихийные бедствия.

Спутники, снимающие Землю, десятилетиями были важным научным инструментом для метеорологии, планирования ЧС и изучения экосистем и климата. Однако они зависят от солнечного света и могут работать только днем и в ясную погоду. Это создает проблемы в облачных регионах и ночью.

Спутник NISAR, разработанный НАСА и ISRO, решает эти ограничения, используя радар с синтезированной апертурой (SAR). Название NISAR расшифровывается как NASA-ISRO SAR, говорится в материале.

Также подчеркивается, что спутник разрабатывался более десяти лет и стал одним из самых дорогих для съемки Земли. Его данные будут предоставляться бесплатно и открыто по всему миру. Спутник будет делать снимки высокого разрешения почти всех участков суши и льда дважды в 12 дней.

NISAR, аналог спутников Sentinel-1, будет первым SAR-спутником с двумя дополнительными частотами, обеспечивающими более высокое разрешение и охватывающим большую территорию Антарктиды. Он будет мониторить биомассу леса и точно определять границы затопленной растительности, что важно для понимания водно-болотных угодий, важных экосистем с высоким биоразнообразием и потенциалом хранения углерода, пишут авторы.