Астрономы раскрыли секрет странного климата на Плутоне

Международная группа астрономов из Франции, США и других стран раскрыли роль дымки в небе Плутона. Открытие меняет представление о динамике атмосферы и климата карликовой планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Еще в 2015 году миссия NASA New Horizons обнаружила, что Плутон покрыт сложной многослойной дымкой, простирающейся на 300 км над поверхностью.

Новые наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердили, что эта дымка, состоящая из органических частиц и углеводородных льдов, поглощает солнечное тепло днем и излучает его обратно ночью, создавая неожиданно холодную атмосферу — до -203°C в верхних слоях, что на 30°C ниже предыдущих оценок.

Долгое время изучение Плутона осложнялось тем, что его спутник Харон находится слишком близко, и их тепловые сигналы смешивались. Однако инфракрасные приборы «Джеймса Уэбба» с высоким разрешением впервые позволили разделить эти сигналы.

Данные показали, что дымка Плутона действительно излучает в среднем инфракрасном диапазоне, как и предсказывала предыдущая модель.

Ученые предполагают, что подобный механизм мог работать на ранней Земле, когда ее атмосфера, лишенная кислорода, также могла быть окутана органической дымкой. Это могло стабилизировать температуру и создать условия для зарождения жизни. Кроме того, аналогичные процессы могут происходить на спутнике Нептуна Тритоне и спутнике Сатурна Титане.

Исследователи планируют продолжить изучение Плутона и других ледяных миров, чтобы лучше понять роль дымки в их климатических системах. Эти данные могут помочь в моделировании экзопланет с похожими условиями.