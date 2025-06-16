Ученые выяснили, как растения “слышат” воду

Не так давно специалисты обнаружили, что растения способны "слышать" звуки, не имея при этом ушей. Вот как это происходит.

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Согласно научным исследованиям, растения используют для улавливания вибраций свои корни, листья, волоски. В рамках одного исследования эксперты по руководством Моники Гальяно в Университете Западной Австралии проверили, реагируют ли растения на звуки и как это происходит.

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Для эксперимента использовали специалисты обычный горох (Pisum sativum). Учёные хотели выяснить, повлияет ли воздействие разных звуков (шум реально текущей воды, запись звука течения воды, нейтральный белый шум) на направление роста корней растения.

Оказалось, что корни гороха тянулись к реальному звуку течения воды, а вот на его запись почти не реагировали. Это значит, что растения могут как улавливать вибрации, так и анализировать их источник. Интересно также, что если почва уже была влажной, то звук воды горох игнорировал.

В рамках другого исследования учёные из Университета Турина обнаружили, что растения могут также реагировать на звуки насекомых-опылителей - пчёл Rhodanthidium sticticum. При этом на звуки других насекомых они не откликались, а когда слышали пчёл, то увеличивали количество нектара, концентрацию сахара в нём, активировали гены, которые связаны с производством сахара.