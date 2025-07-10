Пожары и битва патентов: что происходило с телевидением 100 лет назад

В развитии телевидения сыграли роль множество людей, но мало кому из них повезло меньше, чем Джону Лоуги Бэрду — британскому инженеру и первооткрывателю, чья лаборатория частично сгорела в ноябре 1936-го. Портал popsci.com рассказал о битве изобретателей телевидения, работе Бэрда и том, почему его механический телевизор был обречен на провал.

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До ноябрьской трагедии в лаборатории Бэрда мир телевидения был переполнен изобретателями, боровшимися за право быть первооткрывателями в совершенно новом многообещающем медиуме. Однако британец, потерпевший поражение, так или иначе получил признание — первую беспроводную трансляцию движущегося изображения приписывают именно ему. Но ранний успех и поздний провал Бэрда можно охарактеризовать извечным конфликтом старых и новых технологий. Инженер успешно овладел механическими телевизионными технологиями, но с трудом изучал новые, более эффективные электронные технологии.

Несмотря на механический дизайн, примитивная телесистема Бэрда была революционной для своего времени. Тот факт, что она состояла из громоздких компонентов и была слишком непрактичной для коммерческого применения, не помешал ей передать живую картинку без помощи фотографии или проводов. Изображение низкого, переданное Бэрдом, походило на хоккейную маску маньяка из фильма ужасов, но даже в таком виде оно передавало очертания человеческого лица.

При этом нельзя забывать, что достижение Бэрда стало возможным благодаря десяткам лет работы других людей. Например, французского инженера Мориса Леблана, опубликовавшего первые принципы телевизионных трансляций еще в 1880-х. Британец также почерпнул идеи из трудов немецкого изобретателя Пауля Нипкова, создавшего «электрический телескоп» — пару крутящихся дисков, способных сканировать изображения и передавать их по электрическим проводам. А первым, кто смог провести первую синхронизированную передачу звука и видео, был американец Чарльз Дженкинс 13 июня 1925 года.

Для того, чтобы понимать прорывную природу и ограничения машины Бэрда, нужно понимать, как она устроена. Аппарат британца использовал быстро вращающийся диск, оснащенный линзами, которые фокусировали свет от объекта на ячейку из селения. Ячейка, в свою очередь, конвертировали импульсы света в электрические сигналы, пригодные для передачи по радио — тогда радиоволны были единственным практичным способом трансляции данных. А синхронизированный принимающий диск с круглым стеклянным экраном затем реконструировал изображение.

Но пока Бэрд совершенствовал свой механический подход, постепенно достигнув разрешения экрана в 240 линий (раньше разрешение измеряли не в пикселях), другие изобретатели изучали электронные телесистемы на базе катодных лучей. Технологический сдвиг привел к одной из самых ожесточенных патентных войн в истории телевидения: американец Фило Фарнсворт и русский мигрант Владимир Зворыкин одновременно заявили о правах на первый патент. Хотя Фарнсворту официально присудили первый патент на электронную телесистему в 1930-м, Зворыкин подал документы в США в 1923 году. Соперничество инженеров привело к долгой, тяжелой битве между Фарнсвортом и Radio Corporation of America, нанявшей Зворыкина для строительства первой в Америке системы телетрансляций.

Но в годы до дебюта NBC центром развития телевидения был Лондон, где BBC пыталась найти более продвинутую альтернативу грубым трансляциям Бэрда. Заметив возможность ускорить прогресс, компания объявила конкурсное соревнование. Команда Бэрда объединилась с Фарнсвортом для создания гибридной электромеханической системы, а компания Electric and Musical Industries обратилась к Маркони (за технологией передачи) и Зворыкину (за электронными инновациями). Обе команды должны были провести трансляцию идентичных программ из лондонского Александра-палас — для сравнения их качества.

Но, к сожалению, даже до пожара у Бэрда было мало шансов на победу. Его система не могла сравниться с машиной EMI ни в разрешении, ни в дальности трансляции. Первопроходец в сфере телевидения проиграл состязание, оставил свою работу и умер, так и не получив прибыли от того, что стало одной из самых прибыльных индустрий XX века.