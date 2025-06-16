Океанологи обнаружили сотни неизвестных гигантских вирусов

В морских глубинах ученые из Университета Майами, а именно специалист по морской биологии Бенджамин Минч и эксперт по вирусам Мохаммад Монируззаман, обнаружили 230 ранее не описанных видов гигантских вирусов. Об этом сообщает Science Alert.

Кроме того, исследователи выявили 569 новых функциональных протеинов, среди которых 9 протеинов участвуют в процессе фотосинтеза. Это открытие имеет большое значение для углубления знаний о морской экосистеме, особенно о микроорганизмах, таких как водоросли, амебы и жгутиконосцы. Гигантские вирусы влияют на фитопланктон, который является основным источником кислорода на Земле и играет ключевую роль в пищевых цепочках.

Ученые обнаружили, что некоторые вирусы способны использовать функции фотосинтеза своих хозяев для производства энергии. Кроме того, в их геноме присутствуют гены, которые отвечают за метаболизм углерода и фотосинтез. Ранее считалось, что эти функции присущи только клеткам.

Вирусы, которые не имеют оболочки, делятся на две категории: Imitervirales и Algavirales. Они различаются по сложности своего генетического материала и способности заражать разные организмы. Это исследование дает возможность лучше понять разнообразие вирусов в океане и научиться предотвращать экологические проблемы.