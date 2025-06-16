В Дагестане нашли поселение эпохи энеолита

Древнее поселение, предварительно, относящееся к V веку до нашей эры, нашли ученые Российского института археологи РАН, сообщили журналистам в институте. Отмечается, что поселение было обнаружено в ходе исследований, предшествующих строительству и реконструкции автомобильной дороги Р-217 "Кавказ", автомобильной дороги М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербента.

"На раскопанной площади энеолитического слоя, о котором идет речь, выявлены многочисленные и разнородные культурные остатки. Археологические находки включают в себя жилые площадки, многочисленные хозяйственные ямы, каменные орудия и заготовки для орудий, большое количество фрагментов керамики, разнообразный костяной инвентарь, погребения, а также единичное пока произведение первобытного искусства в виде вылепленного из глины изображения быка", - говорится в сообщении.

Исследования археологической экспедицией Института археологии РАН проводятся рядом с городом Дагестанские Огни, примерно в 15 км севернее Дербента, на древнем земледельческом поселении "Дагогинское 2-е".

Работы показывают, что здесь имеются два разновременных культурных слоя. Верхний датируется бронзовым веком, а нижний, залегающий на глубине, в среднем на 2 м от современной поверхности, относится к предшествующей эпохе, то есть энеолиту. По археологическим признакам слой предварительно можно отнести ко времени, соответствующему началу - первой четверти V тысячелетия до н.э.

Отмечается, что выявление и исследование поселения является научным событием, претендующим на то, чтобы стать одним из ярких археологических открытий раскопочного сезона 2025 года. Материалы этого памятника демонстрируют собой пласт культуры, который не был ранее известен на Северо-Восточном Кавказе. Впервые за многие десятки лет исследований на этой территории выявлено поселение с культурными характеристиками, не отмечавшимися прежде за пределами восточной части Южного Кавказа. О южном направлении связей вновь открытой культуры свидетельствует, в частности, и то, что в составе находок каменных орудий обнаружены орудия из обсидиана. Известно, что на Северо-Восточном Кавказе отсутствуют следы вулканизма и, если здесь найдены изделия из обсидиана, то есть вулканического стекла, то источник этого сырья нужно искать за много сотен километров от исследуемого памятника. На это же указывают и многочисленные керамические остатки, обнаруживаемые в поселении.