Сибирским ученым удалось продлить жизнь деталям из полимеров

Новая технология, разработанная специалистами из ОмГТУ, втрое продлевает срок службы деталей из полимерных композитов для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Композиты, состоящие из пластмасс, используются для изготовления поршневых колец, уплотнений и деталей высокого давления. Однако они быстро изнашиваются в условиях высоких нагрузок.

Ученые разработали метод, сочетающий ультразвуковые колебания и низкочастотную вибрацию при прессовании. Это обеспечивает равномерное распределение упрочняющих частиц и плотную упаковку смеси, что улучшает эксплуатационные характеристики материалов. В результате на поверхности деталей образуются микровыступы, замедляющие износ.

Испытания продемонстрировали трехкратное увеличение износостойкости композитов. Технология, запатентованная в 2019 году, уникальна для России и создана совместно с индустриальным партнером.

Сейчас ученые работают над рациональным проектированием материалов для выбора оптимальных составов и параметров. Исследования продолжаются при поддержке Минобрнауки РФ.

Ранее петербургские ученые разработали технологию создания легких аккумуляторов, не уступающих литий-ионным по характеристикам. Исследование опубликовано в Journal of Materials Chemistry A. Литий-ионные аккумуляторы ограничены в эксплуатации, долго заряжаются и взрывоопасны. По словам специалистов, к 2050 году ожидается кризис добычи лития. В этой связи сейчас ведется поиск альтернативных накопителей энергии.