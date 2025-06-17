Названы три лучших смартфона стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку трех лучших бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Открывает список Redmi A5 стоимостью от 5 тыс. руб. За эти деньги гаджет предлагает 6,88-дюймовый HD-экран с частотой обновления 120 Гц, бюджетный чип Unisoc T7250, основная камера с разрешением 32 Мп и аккумулятор емкостью 5200 мАч и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Однако в гаджете не предусмотрен NFC-модуль для бесконтактных платежей, а базовая память составляет 3/64 ГБ.

Следом идет Oppo A3x. За 7 тыс. руб. он может похвастаться практичным корпусом, который не царапается, не покрывается отпечатками пальцев и защищен от падений, что подтверждают сертификация MIL-STD-810H и SGS. Среди прочих характеристик отмечается наличие HD-дисплея с частотой 90 Гц, яркостью 1000 нит, чипа Snapdragon 6s Gen 1 и быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Замыкает подборку Tecno Spark 30, оснащенный IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой 90 Гц и яркостью 800 нит. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G91, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Среди прочих характеристик указана камера на 64 Мп, NFC и стереодинамики. В России гаджет стоит 9,4 тыс. руб.