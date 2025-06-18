На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка самого высокого класса. Об этом ТАСС рассказали в Центре наблюдения за солнечной активностью.

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По имеющимся данным, вспышка Х1.3 класса произошла на Солнце 18 июня. Ученые отметили, что это первая за последние три недели подобная сильная вспышка.

В Институте прикладной геофизики уточнили, что вспышка на Солнце вспышка произошла в 00:49 мск. Ее сила составила X1.2, продолжительность — 16 минут.

15 июня Институт космических исследований РАН сообщил, что самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

Мощная вспышка на Солнце грозит крупнейшим блэкаутом в истории

Накануне на Солнце произошла крупная вспышка предпоследнего класса мощности. Она продлилась 18 минут и получила классификацию M6.8.

8 июня в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что исключительно крупный выброс плазмы был зарегистрирован в районе южного полюса Солнца.

Ранее астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение.