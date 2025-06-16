Флагман Xiaomi Redmi K80 Ultra прошёл тест Geekbench

Недавно в базе данных Geekbench появился Redmi K80 Ultra — новый флагманский смартфон суббренда Xiaomi. В тесте прототип показал 2679 баллов в однопоточном режиме и 8358 — в многоядерном.

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СМИ пишут, что смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и оснащён 16 ГБ оперативной памяти — это максимальная версия, также может быть доступна модель с 12 ГБ.

Redmi K80 Ultra выйдет с предустановленной операционной системой Android 15 и фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS. По данным из сертификатов, ёмкость аккумулятора составит примерно 7400−7500 мАч.

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Устройство получит большой 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением около 1,5K и ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Основная камера будет тройной с главным модулем на 50 МП. Также смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.