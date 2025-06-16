Сильнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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«Около получаса назад зарегистрирована самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Уточняется, что в случае подтверждения выброса массы ожидается прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого пришли выбросы начала месяца, сопровождавшиеся тогда бурей уровня G4.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказывал о причинах магнитной бури 12 июня.

Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также рассказал в беседе с RT, как спад солнечной активности повлияет на метеозависимых людей.