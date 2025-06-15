Роскомнадзор прокомментировал возобновление работы Instagram* и YouTube

Причин для снятия введенных против социальной сети Instagram* и видеохостинга YouTube на территории России ограничений к текущему моменту нет.

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Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя данные о возобновлении работы платформ у части отечественных пользователей.

— Оснований для снятия ограничений нет, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что для возобновления работы YouTube мало снятия антироссийских санкций, поскольку компания Google не оплатила штрафы.

Глава комитета нижней палаты парламента Сергей Боярский в свою очередь отметил, что платформа может вновь начать работу в России в полном объеме в том случае, если руководство сервиса начнет исполнять требования законодательства страны.

Таганский районный суд Москвы в ноябре прошлого года привлек Google LLC к административной ответственности, назначив штраф три миллиона 800 тысяч рублей за неудаление информации. Кроме того, тогда же российские телекомпании потребовали у американской корпорации два ундециллиона рублей за блокировки их аккаунтов на YouTube.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.