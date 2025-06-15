Китайские ИИ-конторы увезли данные за границу в физическом виде, обходя санкции

Китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, нашли способ обойти запреты США на поставку мощных чипов Nvidia. По информации Wall Street Journal, инженеры из Китая тайно перевезли в Малайзию жёсткие диски с обучающими данными для ИИ — вместо того чтобы пересылать их по интернету. Это, мол, могло вызвать подозрения.

© Ferra.ru

Четверо специалистов из Пекина прибыли в Куала-Лумпур, каждый с 15 жёсткими дисками по 80 ТБ — всего почти 5 петабайт информации. Эти данные были использованы для обучения ИИ-модели на арендованных серверах Nvidia в малазийском дата-центре.

Чтобы скрыть следы, китайская компания действовала через зарегистрированную в Сингапуре «дочку», а позже — по просьбе местных партнёров — открыла фирму в Малайзии.

Хотя такой способ — дорогостоящий и сложный, он позволяет обойти запреты на покупку чипов. В Китае также существует чёрный рынок Nvidia-чипов, но санкции всё равно затрудняют их импорт.