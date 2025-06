Одомашнивание свиней в Южном Китае началось около 8 тысяч лет назад

Команда археологов исследовала зубной камень ископаемых свиней, чтобы изучить процесс одомашнивания этих животных в древности. Ученые выяснили, что свиньи начали селиться рядом с людьми в долине реки Янцзы и питаться человеческими культурами уже 8 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

© Jiajing Wang

Свиньи (Sus domesticus) давно известны человеку как одни из самых умных и полезных сельскохозяйственных животных. Считается, что свиньи произошли от кабанов и впервые их одомашнили в раннем неолите около 10 тысяч лет назад, когда люди начали переход от собирательства к земледелию. Одним из мест раннего одомашнивания этих животных считался Китай, однако точное время события оставалось неизвестным.

Команда археологов исследовала ископаемые останки свиней и установила временной период их одомашнивания на территории долины реки Янцзы. Ранее ученые пытались отследить процесс одомашнивания, анализируя скелетные структуры древних свиней с целью выявить морфологические изменения, происходившие по мере их отличия от диких кабанов. Однако этот метод может быть недостаточно точным, так как изменения формы и структуры тела могли происходить позже, уже во время процесса одомашнивания. Чтобы сделать исследование более корректным, ученые использовали другой метод — они задокументировали, что свиньи ели в течение своей жизни. Для этого археологи использовали ископаемые зубы 32 свиней, которые жили примерно 8 тысяч лет назад, и провели комплексный анализ их минерализованного налета (зубного камня).

Анализ показал наличие образцов крахмала и фитолитов, что говорит о том, что свиньи уже ели приготовленную пищу вроде риса и ямса, а также желуди и дикие травы. Эти растения уже присутствовали в окружающей среде и употреблялись соседними человеческими поселениями. Так, в ближайшем археологическом памятнике Куахуцяо были обнаружены следы выращивания риса по обеим берегам реки, а также остатки крахмала в шлифовальных камнях и керамике. Помимо этого, в зубном камне свиней были обнаружены яйца человеческого паразита — власоглава. Вероятно, свиньи уже тогда ели человеческие фекалии или пили воду, которая была ими загрязнена. Свиньи известны подобной привычкой, поэтому ученые считают, что человеческие поселения производили большое количество отходов, которые привлекали падальщиков, таких как дикие кабаны, и способствовали механизму отбора и выживанию тех животных, которые предпочитали жить рядом с людьми.

Данные исследования ученых подтверждают, что дикие кабаны сделали первый шаг к собственному одомашниванию на территории Южного Китая, представляя собой одно из самых ранних свидетельств приручения свиней в Восточной Азии. Раннее взаимодействие животных с людьми привело свиней в зависимость от человека в плане питания, после чего они оказались под активным управлением человека и прошли полный процесс одомашнивания. Исследование также проливает свет на вероятную связь между одомашниванием свиней и передачей паразитарных заболеваний в ранних оседлых общинах.