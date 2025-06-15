На Солнце произошла очередная сильная вспышка

Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Ученые подчеркнули, что предварительная интенсивность вспышки равна уровню М8.5. Ее эпицентр находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли.

В случае подтверждения данной информации, произойдет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4.

В ночь на 15 июня на Солнце произошла крупная вспышка предпоследнего класса мощности. Она продлилась 18 минут и получила классификацию M6.8.

На прошлой неделе в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что исключительно крупный выброс плазмы был зарегистрирован в районе южного полюса Солнца.