Мантуров объяснил задачу роботов на Российской орбитальной станции

Задача роботов — помогать космонавтам обслуживать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), объяснил РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы», — сказал чиновник.

Ранее Мантуров сообщил, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию.

Также в июне первый вице-премьер заявил, что РФ запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.