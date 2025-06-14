Океанические течения приносят старые выбросы ртути в Арктику

Ученые выяснили, почему уровень ртути в арктических животных продолжает расти, несмотря на снижение мировых выбросов с 1970-х годов. Они проанализировали более 700 образцов тканей белых медведей, тюленей, рыб и торфа, собранных в Гренландии за последние 40 лет. Исследование показало, что старое загрязнение ртутью, которое накопилось в ходе работы предприятий в ХХ веке, поступает в Арктику с океаническими течениями, и это объясняет, почему концентрация ртути в местной фауне остается высокой. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ртутное загрязнение Арктики происходит в основном из-за выбросов ртути промышленными предприятиями в атмосферу, которые накапливались в этом регионе на протяжении многих десятилетий. Основными источниками ртути были сжигание угля, кустарная золотодобыча и промышленное производство, начавшиеся еще в XIX и XX веках. Несмотря на то, что с 1970-х годов глобальные выбросы ртути начали снижаться благодаря международным соглашениям и запретам, ртуть, попавшая ранее в Арктику, долго сохраняется в атмосфере, океане и вечной мерзлоте.

Ученые исследовали причины роста концентрации ртути в арктической фауне, несмотря на глобальное снижение выбросов этого токсичного металла. Для этого они проанализировали более 700 образцов из различных регионов Гренландии, собранных за последние 40 лет. В выборку вошли ткани белых медведей, тюленей, рыб и торфа. Основным методом исследования стала изотопная спектрометрия, с помощью которой команда изучила состав шести стабильных изотопов ртути. Эти изотопные «отпечатки» позволили определить источники ртути и пути ее попадания в Арктику.

Анализ изотопов показал, что в центральной части Западной Гренландии влияние оказывает Атлантический океан через течение Ирмингера, тогда как в других районах преобладают течения Северного ледовитого океана. Это говорит о том, что ртуть, накопленная в океане за прошлые столетия, переносится океанскими течениями в Арктику, что объясняет сохранение высоких концентраций ртути в фауне этой местности, несмотря на снижение атмосферных выбросов.

Исследователи отметили, что ртуть, попадая в атмосферу от сжигания угля и добычи золота, может оставаться в воздухе около года, но в океане сохраняется более 300 лет. Таким образом, даже при текущих мерах по снижению выбросов, Арктика будет испытывать повышенное загрязнение ртутью еще несколько столетий.

Ртуть является мощным нейротоксином. В организмах арктических хищников, таких как белые медведи и зубатые киты, концентрация ртути сейчас в 20–30 раз выше, чем до промышленной революции. Это представляет серьезную опасность для здоровья не только диких животных, но и коренных народов, которые питаются морскими млекопитающими.

«Ртуть влияет на иммунную систему, репродуктивную функцию и, возможно, на сенсорные функции животных, что может повлиять на их выживание», — рассказал Кристиан Сонне из Орхусского университета.

Результаты исследования имеют важное значение для глобального регулирования загрязнения ртутью, в частности для Конвенции Минамата, направленной на сокращение выбросов ртути. Ученые подчеркнули, что перенос ртути из таких крупных источников, как Китай, до Гренландии через океанские течения может занимать до 150 лет, что объясняет отсутствие снижения уровней ртути в арктических организмах.