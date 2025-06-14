Составлен топ-5 ноутбуков с длительной работой от аккумулятора

"Палач" назвал пять самых автономных ноутбуков от 37 до 110 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых автономных ноутбуков стоимостью от 37 до 110 тыс. руб.
Открывает список Tecno MegaBook T1 за 37,5 тыс. руб., который работает до 17,5 часов в режиме воспроизведения видео без подзарядки. Он оснащается IPS-экраном на 15,6 дюймов с разрешением Full HD, процессором AMD Ryzen 5 5560U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ.
Следом идет Huawei MateBook D16 (2024) стоимостью 47,4 тыс. руб. Гаджет работает до 15 часов в режиме проигрывания видео, оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.
На третьей строчке оказался Xiaomi RedmiBook Pro 16 (2024). При цене в 81,5 тыс. руб. ноутбук может похвастаться возможностью воспроизводить видео на одном заряде на протяжении 27 часов. Устройство предлагает IPS-дисплей диагональю 16 дюймов с разрешением 3K и частотой 165 Гц, процессор Intel Core Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.
В топ также вошли MacBook Air M4 за 89,3 тыс. руб. и Asus ZenBook 14 (2025) стоимостью 109,1 тыс. руб.