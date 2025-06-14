Составлен топ-5 ноутбуков с длительной работой от аккумулятора

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых автономных ноутбуков стоимостью от 37 до 110 тыс. руб.

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Открывает список Tecno MegaBook T1 за 37,5 тыс. руб., который работает до 17,5 часов в режиме воспроизведения видео без подзарядки. Он оснащается IPS-экраном на 15,6 дюймов с разрешением Full HD, процессором AMD Ryzen 5 5560U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ.

Следом идет Huawei MateBook D16 (2024) стоимостью 47,4 тыс. руб. Гаджет работает до 15 часов в режиме проигрывания видео, оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

На третьей строчке оказался Xiaomi RedmiBook Pro 16 (2024). При цене в 81,5 тыс. руб. ноутбук может похвастаться возможностью воспроизводить видео на одном заряде на протяжении 27 часов. Устройство предлагает IPS-дисплей диагональю 16 дюймов с разрешением 3K и частотой 165 Гц, процессор Intel Core Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

В топ также вошли MacBook Air M4 за 89,3 тыс. руб. и Asus ZenBook 14 (2025) стоимостью 109,1 тыс. руб.