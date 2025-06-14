Юрист предупредил об опасности продукции Google и Apple для россиян

Американские технологические компании, включая Google, Apple и Zoom, собирают данные о действиях пользователей, в том числе из России, и при необходимости могут передать эти сведения спецслужбам США. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

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Поводом для этого заявления стало дело гражданина России Юрия Гунгина, арестованного в Нью-Йорке по обвинению в отмывании более $500 млн с помощью криптовалюты. По информации Минюста США, средства якобы предназначались для операций с участием подсанкционных российских банков. Гунгину грозит до 60 лет лишения свободы, но его вина пока не доказана.

Хаминский обратил внимание, что в качестве доказательств обвинения в суд были представлены поисковые запросы, сделанные Гунгиным на личном компьютере. Это, по словам юриста, говорит о масштабной слежке за пользователями, в том числе за гражданами РФ. Он уточнил, что американские IT-компании имеют право хранить подобную информацию и предоставлять ее спецслужбам США по запросу или решению суда.

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Эксперт также подчеркнул, что правовая система США позволяет выдвигать сразу несколько обвинений за одни и те же действия, что может привести к огромным срокам — в 100 лет и более. В России, отметил он, такие подходы невозможны: суд ограничен рамками закона, и вина должна быть доказана строго в соответствии с установленной процедурой.

Хаминский не исключил, что Гунгин может стать кандидатом на обмен, добавив, что возбуждение подобных дел против россиян может быть частью стратегии по формированию «обменного фонда». Он назвал такую практику недобросовестной, особенно на фоне попыток улучшения российско-американских отношений.

В заключение юрист посоветовал россиянам, вне зависимости от того, где они находятся, проявлять осторожность при использовании интернета. По его словам, все — от поисков и переписки до использования приложений — может быть зафиксировано и использовано в качестве доказательства, как это произошло в случае с Гунгиным.