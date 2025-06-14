Раскрыты детали переговоров Маска с российской компанией о ракетах

Американский бизнесмен Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании «Космотрас», однако покинул офис, узнав цену пусковой услуги. Об этом РИА Новости сообщил один из участников переговоров Маска с компанией.

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«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис "Космотраса" и больше не возвращался», — уточнил он.

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Ранее Эррол Маск рассказал, что его сын Илон пытался купить космическую ракету в России. По словам Маска-старшего, в начале своего пути в космической индустрии его сын сделал попытку приобрести ракету в РФ, однако российская сторона отказала ему, восприняв предложение о покупке как шутку.

Эррол Маск отметил, что после этого Илон вернулся в Калифорнию, где совместно с несколькими энтузиастами начал проектирование собственной ракеты. Это впоследствии привело к созданию компании SpaceX.