Белый дом проводит обзор госконтрактов с компанией SpaceX

Белый дом поручил Минобороны и NASA собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Как утверждает Reuters, тщательный анализ контрактов необходим для подготовки возможных ответных мер против Маска его компаний.

В The Washington Post ранее заявили, что NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX на фоне конфликта Трампа и Маска.

Также поступала информация, что сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как Трампа, так и Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут.