Нейросеть для быстрой реставрации старых картин разработал американский ученый

Ученый из Массачусетского технологического института (США) Алекс Качкин разработал технологию восстановления старинных картин с помощью искусственного интеллекта. Традиционная процедура реставрации может занимать годы, тогда как разработанный метод сокращает сроки до нескольких часов.

Сначала создается цифровая копия картины, на которой восстанавливаются утраченные участки. Далее полученный рисунок переносится на специальную прозрачную пленку, которая наклеивается поверх оригинального полотна. Такой подход позволяет сохранить оригинал неповрежденным.

Эффективность метода была продемонстрирована на картине XV века, покрытой многочисленными трещинами и участками без краски. Полотно было восстановлено буквально на глазах у присутствующих.

Технология пригодна для полотен с гладкой поверхностью и допускает снятие пленки без ущерба для самого произведения. Разработчик выразил уверенность, что созданная методика откроет возможности для возвращения широкой публике множества забытых произведений искусства, хранящихся в запасниках музеев, пишет The Guardian.

Ранее нейробиологи раскрыли секрет картины «Девушка с жемчужной сережкой. Автором полотна является голландский живописец Ян Вермеер. Нейробиологи измерили активность мозга людей, которые смотрят на это полотно. Результаты показали, что сначала взгляд автоматически притягивают глаза девушки, затем губы, потом взгляд зрителя перемещается к жемчужине, после чего возвращается к глазам. Этот цикл повторяется снова и снова. В итоге человек смотрит на эту картину дольше, чем на другие представленные в музее полотна.