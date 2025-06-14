Компьютеры Apple Mac mini M2 перестали включаться из-за неизвестной ошибки

Apple запустила программу ремонта компьютеров Mac mini с чипом M2 после выявления проблем в питании, из-за которых устройства перестают включаться. Об этом сообщает портал MacRumors.

© Газета.Ru

Владельцы Mac mini M2 столкнулись с проблемой питания, из-за которой их компьютеры без видимой причины перестают включаться. Владельцы затронутых устройств могут проверить право на бесплатный ремонт, введя серийный номер устройства на официальном сайте Apple. В случае подтверждения сервис будет осуществлен самой компанией или авторизованными сервисными центрами.

Apple уточняет, что затронутые модели были выпущены в период с 16 июня по 23 ноября 2024 года. В рамках глобальной программы пользователи смогут воспользоваться ремонтом в течение трех лет с момента покупки устройства. Другие версии Mac mini в программу не включены.

В чем причина сбоя, из-за которого компьютеры перестают включаться, не уточняется.

Apple представила Mac mini M2 в январе 2023 года. При цене от $599 (около 47,3 тыс. руб.) компактный гаджет предлагал аналогичное ноутбукам MacBook Air железо.