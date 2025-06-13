Обновленная Siri с ИИ, видимо, появится не раньше весны 2026 года

Новая версия голосового помощника Siri с искусственным интеллектом, которую Apple “представила” на WWDC 2024, может выйти только весной 2026 года, сообщает Bloomberg. В марте Apple отложила запуск, пообещав выпуск "в течение следующего года".

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По слухам, Siri с поддержкой ИИ станет частью обновления iOS 26.4. Apple пофантазировала, как обновлённая Siri сможет понимать контекст, выполнять действия в приложениях, находить информацию в письмах и вставлять фото в документы — всё это без участия пользователя.

Однако, как признали представители компании в интервью для Wall Street Journal, Siri пока не отвечает стандартам качества Apple. Также, по данным Bloomberg, внутри компании есть разногласия между отделами маркетинга и инженеров — кто виноват в задержке.

В результате Apple стала осторожнее: на WWDC 2025 тема ИИ почти не поднималась. Пока что самые близкие к Siri функции появились в обновлённом Spotlight на macOS 26.