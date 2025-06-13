В Антарктиде найдены таинственные саркофаги с пугающим предупреждением

Ученые нашли в Антарктиде таинственные саркофаги с пугающим предупреждением
Международная команда ученых обнаружила в Антарктиде древние черные саркофаги, которые вызвали огромный интерес и тревогу среди экспертов. Группа исследователей из США, России, Индии и Китая подняла из-под льда четыре загадочных объекта, чей возраст предположительно исчислялся миллионами лет.
Поверхность саркофагов была идеальной гладкости, напоминая обработку современными технологиями. Температура их стенок оставалась теплой, несмотря на окружающую температуру антарктического холода. Исследователи испытывали чувство тревоги и постоянного наблюдения, а по ночам слышали необъяснимые шумы.
Когда команде удалось вскрыть один из саркофагов, они обнаружили необычный цилиндр, покрытый древними символами. При попытке изучить символы на экранах компьютеров неожиданно появилось загадочное сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». Надпись повторялась на нескольких современных языках, что показалось учёным невероятным для артефакта возрастом в миллионы лет.
Последующие тексты гласили, что саркофаги являлись своеобразными защитными маяками, препятствующими нежелательным контактам. Перемещение этих объектов могло привести к катастрофическим последствиям, а некий внешний разум мог обнаружить Землю, если защитные барьеры будут нарушены.
После возникновения необычных явлений и сомнений в безопасности находки международная миссия была срочно свернута. Саркофаги вернулись в толщу антарктических льдов, а официальные отчёты обозначили их как «не представляющие научного интереса гранитные образования».Ранее под Антарктидой обнаружен скрытый доисторический ландшафт.