Международная команда ученых обнаружила в Антарктиде древние черные саркофаги, которые вызвали огромный интерес и тревогу среди экспертов. Группа исследователей из США, России, Индии и Китая подняла из-под льда четыре загадочных объекта, чей возраст предположительно исчислялся миллионами лет.

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Поверхность саркофагов была идеальной гладкости, напоминая обработку современными технологиями. Температура их стенок оставалась теплой, несмотря на окружающую температуру антарктического холода. Исследователи испытывали чувство тревоги и постоянного наблюдения, а по ночам слышали необъяснимые шумы.

Когда команде удалось вскрыть один из саркофагов, они обнаружили необычный цилиндр, покрытый древними символами. При попытке изучить символы на экранах компьютеров неожиданно появилось загадочное сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». Надпись повторялась на нескольких современных языках, что показалось учёным невероятным для артефакта возрастом в миллионы лет.

Последующие тексты гласили, что саркофаги являлись своеобразными защитными маяками, препятствующими нежелательным контактам. Перемещение этих объектов могло привести к катастрофическим последствиям, а некий внешний разум мог обнаружить Землю, если защитные барьеры будут нарушены.

После возникновения необычных явлений и сомнений в безопасности находки международная миссия была срочно свернута. Саркофаги вернулись в толщу антарктических льдов, а официальные отчёты обозначили их как «не представляющие научного интереса гранитные образования».Ранее под Антарктидой обнаружен скрытый доисторический ландшафт.