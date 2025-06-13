Мантуров объяснил, зачем Россия хочет создать на Луне атомную станцию

Россия намерена разместить на поверхности Луны небольшую атомную электростанцию, которая будет обеспечивать энергоснабжение лунной станции. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Отрабатывая технологии на Луне, в частности с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить, в первую очередь, энергетикой. И речь идет о поставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», — рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Вице-премьер сообщил, что речь идет о малой АЭС предназначенной для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования самой станции, на которой она будет установлена. Он подчеркнул, что перед началом исследований других планет следует сначала опробовать соответствующие технологии на Луне. В дальнейшем полученный опыт позволит применять их при освоении отдаленных районов космоса.

Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть на поверхности Луны первую АЭС. Кроме того, он отметил, что Россия остается единственным государством, которому удалось осуществить посадку космического аппарата на Венеру, передает RT.