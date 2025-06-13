Китайские ученые нашли способ улучшения памяти с помощью растений

Для стимуляции работы мозга и улучшения памяти не обязательно принимать специальные препараты, уверены китайские ученые. Исследователи из Сычуаньского университета считают, что с этой задачей могут справиться растительные экстракты.

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Ученые из Китая нашли самые эффективные растительные экстракты, которые помогают улучшить память и внимание. Работу провели исследователи из Сычуаньского университета.

Как говорится в научном журнале Frontiers in Pharmacology, проанализировав данные 2334 здоровых участников об эффективности 19 различных растительных экстрактов, ученые пришли к выводу, что самым действенным является экстракт корня истода тонколистного.

По специальной шкале оценок растительный препарат набрал 95,9%.

Ученые рассказали, что это растение помогает улучшить метаболизм глюкозы в мозге, защищает нейромедиатор ацетилхолин и снижает окислительный стресс.

Хороший результат показала комбинация пустынной женьшени и гинкго билобы. Они улучшили память в 89,3% случаев, а исполнительные функции – в 96,9%). Когнитивная гибкость улучшилась на 98%.

Напомним, российские ученые разрабатывают новый метод борьбы с раковыми клетками. А ученые из Сингапура протестировали новый препарат, который в последующем рассчитывают использовать при лечении агрессивной формы рака поджелудочной железы.